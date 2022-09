Duitsers zoeken naarstig huurwoningen nu kopen te duur is geworden

De kans is groot dat de strijd om een huurwoning in Berlijn de komende tijd nog heviger wordt. ‘De vraag naar koopwoningen in Duitsland daalt, het aanbod stijgt. Door de rentestijgingen kunnen minder mensen kopen, waardoor huren de enige optie is’, zegt Steffen Sebastian, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de universiteit van Regensburg.



Huizenkopers hebben plotseling koudwatervrees, merkt David Schmitt, directeur van Engel & Völkers in Frankfurt, een van de grootste makelaars van Duitsland. Kopers ‘weigeren een handtekening te zetten’ onder een koopcontract. ‘De ergernis daarover is natuurlijk groot, maar zo’n situatie valt dan niet meer te redden’, tekent de Duitse zakenkrant Handelsblatt op uit de mond van Schmitt.



Vanaf 2009 heeft de Duitse huizenmarkt nagenoeg onafgebroken in de lift gezeten. Niet alleen koopwoningen in de grote steden waren in trek, ook vrijstaande huizen op het platteland konden op veel interesse rekenen, zelfs in de uithoeken van het land. In het eerste zes maanden van dit jaar kostte een woning in Duitsland gemiddeld 538.000 euro, een stijging van 85 procent in tien jaar tijd. Aan de huizenhausse komt nu abrupt een einde, hoewel er ook uitzonderingsgevallen zijn zoals de rijke stad München.