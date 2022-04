Economie draait als een tierelier, maar consument sombert

Druk, drukker, drukst: de hyperspits komt er weer aan: ‘We boeken nieuwe records’

We zijn hard op weg terug naar de hyperspits. Het aantal files groeit - sinds het thuiswerkadvies een maand geleden eraf ging - per week. Ja, we werken wel degelijk meer thuis. Maar ook ja, we vallen heel snel weer terug in ons oude gedrag, constateren experts.

23 april