Economie verrassend veerkrachtig: alleen krimp verwacht bij industrie en bouw

Eind vorig jaar voorspelde Rabobank nog een voorzichtige groei van 0,6 procent, maar inmiddels zijn de economen van de bank een stuk optimistischer geworden. De economie gaat dit jaar met 2 procent groeien, is de jongste boodschap. En de belangrijkste verklaring voor die groei: de consument blijft geld uitgeven.

Mede met dank aan de overheid die maatregelen neemt om de koopkracht op peil te houden. Zo wijst regionaal econoom Floris Jan Sander van de Rabobank op de gestegen minimumlonen, uitkeringen, pensioenen, toeslagen en intussen blijven de cao-lonen omhooggaan. ,,Die geven een slinger aan de consumptie van huishoudens”, verklaart Sander.

Daarnaast plust de economie door de groeiende internationale handel. De vraag naar Nederlandse goederen en diensten zat vorig jaar al stevig in de lift en dat blijft dit jaar zo, is de verwachting.

Dikke plus

Hoewel de economische vooruitzichten gunstig zijn, zullen niet alle sectoren in een dikke plus eindigen. Er zijn sectoren die hard gaan, maar er zijn ook sectoren die achterblijven. De ict-sector en zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld groeien dit jaar naar verwachting het hardst met respectievelijk 3,8 procent en 3,5 procent.

In de ict spelen verregaande digitalisering en investeringen in it-infrastructuur, zoals cloud-netwerken, een rol. In de zakelijke dienstverlening, zoals adviesdiensten, accountancy, advocatuur, heeft het te maken met wet- en regelgeving, waardoor de vraag naar diensten groot blijft.

Personeelskrapte

Het lijkt erop dat de overige zakelijke dienstverlening – een sector met onder meer uitzendbureaus, beveiliging, schoonmaakdiensten en reisbureaus – dit jaar weinig te klagen heeft. De uitzenders en detaheerders bieden flexwerkers aan en kunnen zo andere bedrijven helpen die kampen met personeelskrapte. Ook de reissector presteert bovengemiddeld goed.



Maar er zijn dus ook sectoren die er bekaaid van af komen. Voor de sectoren industrie en bouw voorspelt Rabobank een krimp van respectievelijk 0,4 en 0,3 procent. Voor de industrie verwacht de bank dat de energie-intensieve sectoren het zwaar krijgen, ondanks dalende energieprijzen. Die hebben het bovendien moeilijk in de concurrentie met andere landen. Ook voor de bouw zijn de voorspellingen minder rooskleurig. ,,Het is een combinatie van stikstof-/bouwvrijstelling, hoog blijvende bouwkosten, stevige cao-eisen en trage procedures. Ook de hoge rentestand beïnvloedt de productie. Gaat om een krimp van 0,3 procent”, aldus Sander.

Regio's

Die verschillen in sectoren zullen doorwerken in de regio’s. Die waar de industrie of bouw een grote rol speelt, zullen achterblijven. En de regio’s waar bijvoorbeeld ict en de zakelijke dienstverlening oververtegenwoordigd zijn, zullen vooroplopen. Duidelijk is wel: nagenoeg alle regio’s staat dit jaar groei te wachten.

Zo kunnen de regio’s met een concentratie van (kennis)diensten hun hart ophalen. Zo is de ict-sector relatief groot in Utrecht, Groot-Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek. Deze regio’s profiteren dus ook van een sterke groei van die sector. En de zakelijke dienstverlening is groot in Groot-Amsterdam, Flevoland en Den Haag. ,,Daarom valt ook voor deze regio’s het groeicijfer hoger uit dan landelijk”, verklaart Sander.

Minder goed nieuws is er voor industrieregio’s. De groeicijfers voor IJmond, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en Delfzijl en omgeving vallen lager uit. Ook omdat de economen een krimp voorspellen voor de industrie. Een uitzondering is Brainport Eindhoven. Dat blijft profiteren van het gunstige ondernemingsklimaat en zijn focus op hightech.

Ook Delft en Westland, Zuidoost-Friesland en de Veluwe kennen een gunstig ondernemingsklimaat en profiteren daarvan. Al met al staat Nederland er goed voor, aldus Rabobank. Toch houden de economen wel rekening met een hoge inflatie. Sander: ,,De extra vraag in de toch al oververhitte economie zorgt voor olie op het vuur en leidt tot hardnekkigere inflatie. We gaan op dit moment uit van 5,0 procent inflatie dit jaar, gevolgd door 4,4 procent volgend jaar.”

In vergelijking met andere Europese landen doet de Nederlandse economie het in elk geval uitzonderlijk goed. Landen als het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Duitsland zijn net als Nederland hard geraakt door de coronacrisis maar Nederland is het beste door die periode gekomen. We zijn veerkrachtig.”