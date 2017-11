Eerste Coolblue megastore opent in Amsterdam

Ook huisvest de winkel shop-in-shops van Samsung en Siemens. ,,Zeker duurdere producten als televisies, laptops, koptelefoons en koffiezetapparaten willen mensen eerst even zelf bekijken, en uitproberen," vertelt Pieter Zwart, oprichter en directeur van Coolblue.



,,Klanten kunnen hier verder terecht voor service. Voor velen is het fijn om bij problemen een concreet aanspreekpunt te hebben."



De nieuwe XXL-store telt 1700 vierkante meter en is daarmee vijf keer zo groot als de overige zeven filialen in Nederland en België. Binnenkort opent in Den Haag een tweede XXL filiaal, dat weer een stuk groter is dan in Amsterdam. ,,Eigenlijk werkt dit concept het beste bij 2500 tot 3000 vierkante winkelmeters," vertelt Zwart. ,,Maar nu we in Amsterdam een super-pand vlak naast onze oude winkel konden betrekken, hebben we die kans gegrepen."