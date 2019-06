Eigen Huis: ‘Notarissen moeten klanten te hoge kosten terugbetalen’

Sommige notarissen brengen hun klanten nog altijd hogere kosten in rekening voor het inschrijven van een hypotheek- of koopakte dan strikt noodzakelijk. Hoewel de tuchtrechter de notarissen hierover eind vorig jaar al op de vingers tikte, houden ze die praktijk er nog altijd op na. Die kritische noot kraakt Vereniging Eigen Huis. De belangenorganisatie eist actie van de brancheorganisatie en de toezichthouder. ,,Klanten moeten hun geld terugkrijgen.”

Twee woningeigenaren brachten de bal aan het rollen; zij stapten naar de tuchtrechter met het vermoeden dat hun notaris bepaalde kadasterkosten in rekening had gebracht die zij helemaal niet hadden gemaakt. De tuchtrechter kwam tot de conclusie dat er inderdaad sprake was van een onrechtmatige en misleidende kostenverhoging.



De notaris bleek als volgt te werk te zijn gegaan: hij leverde inschrijvingen van zogenoemde hypotheekroyementen gebundeld in een verzamelakte aan bij het kadaster, zodat hij zelf voor maar één akte hoefde te betalen. Aan 38 klanten bracht hij echter afzonderlijk de volledige legeskosten van 74 euro in rekening. De totale schadepost bedroeg 2738 euro. Ook voor inschrijving van de leverings- en hypotheekakten werd steeds het hogere tarief van 168 euro gefactureerd, in plaats van 103 euro voor digitale aanlevering.

Breed toegepast

Hoewel de tuchtrechter al oordeelde dat er sprake was van ontoelaatbaar en niet integer handelen, werd geen maatregel opgelegd. De reden: de handelswijze was ‘tot voor kort niet ongebruikelijk en werd breed toegepast’. De brancheorganisatie van notarissen, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), reageerde daarop vol afkeur op de handel en wandel van de eigen notarissen.

Zo omschreef de KNB de praktijken als ‘struikroverij’ en een ‘klap in het gezicht’ van alle kantoren die de kosten wel netjes verdeelden. Ook zei de beroepsorganisatie in het Notariaat-magazine van afgelopen februari het onbegrijpelijk te vinden dat de tuchtrechter geen maatregel oplegde.

Juist vanwege het uitblijven van maatregelen om herhaling te voorkomen, vermoedt Eigen Huis dat de foute praktijken nog altijd aan de orde van de dag zijn. Reden voor de kopersvereniging om de brancheorganisatie en de verantwoordelijke toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), op te roepen de kwestie alsnog grondig te onderzoeken, ervoor te zorgen dat de betreffende notarissen hun declaratiegedrag direct aanpassen én het teveel aan in rekening gebrachte kosten onverwijld aan consumenten terug te betalen.

Schandvlek

,,Deze schandvlek kan alleen worden weggehaald door grondig onderzoek. Voor individuele huiseigenaren is het ondoenlijk om zelf na te gaan of er in hun geval ook te hoge kosten in rekening zijn gebracht”, zo laat Eigen Huis weten.

In een reactie op de nieuwe oproep van Vereniging Eigen Huis zegt KNB-zegsman Hens Meengs dat de KNB zijn achterban duidelijk heeft laten weten dit soort praktijken ‘onaanvaardbaar’ te vinden, notarissen heeft opgeroepen om hiermee te stoppen en te veel in rekening gebrachte kosten terug te storen. Wat betreft een onderzoek zegt Meengs dat dit aan de toezichthouder BFT is . ,,We zijn niet de aangewezen instantie om hier nader onderzoek naar te doen.”