Einde aan ‘gratis’ pakjesbezorgen nadert: PostNL verhoogt prijzen fors

Peperdure diesel voor de bezorgbusjes, een kapitale elektriciteitsrekening om distributiecentra draaiende te houden, consumenten die vanwege de torenhoge inflatie minder besteden en dan ook nog de snel stijgende loonkosten om de personeelscrisis voor te blijven.

Ook bij PostNL lopen de kosten zo snel op, bleek vandaag bij de presentatie van de halfjaarcijfers, dat het bedrijf een ingrijpende prijsverhoging doorvoert voor pakketjes. ,,De kostenstijging is twee keer zo groot als normaal,” zegt financieel topman Pim Berendsen.

,,Ondanks al onze besparingsmaatregelen blijft er 50 miljoen over. Die kunnen we niet zelf compenseren door te bezuinigen of onze productiviteit te verbeteren. Dat is zo’n groot bedrag, daarvoor moeten we onze prijzen bij zakelijke klanten doorvoeren.”

Met de meeste zakelijke klanten, waaronder grote webwinkels, heeft PostNL jaarcontracten waarin kosten en prijs zijn afgesproken. ,,Onze commerciële contracten gelden per jaar. Het is zeer moeilijk ze open te breken en tussendoor prijzen aan te passen. Maar we zullen dat zeker voor 2023 en de jaren daarna doen.”

Discussie over gratis bezorgen

Hoe en tot welk niveau, daarover houdt Berendsen vanwege de felle concurrentiestrijd in pakjesland het kruit droog. ,,E-commerce is een zeer competitieve markt, daarom wil ik daar niet specifiek over zijn. In het laatste kwartaal van dit jaar gaan we met bedrijven onderhandelen.”

Volgens Cor Molenaar, bijzonder hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit, zullen andere pakketbezorgers snel volgen en daarmee de webwinkels. ,,Elke logistieke dienstverlener voelt dezelfde pijn. De discussie of bezorgen van pakketten voor de klant gratis kan blijven zal door zulke prijsverhogingen echt worden beslecht.”

Webwinkels zullen die extra kosten immers doorberekenen aan de klant. ,,We zien al dat veel webwinkels noodgedwongen prijsverhogingen doorvoeren vanwege de hogere kosten voor transport en door de oplopende inflatie,” zegt Ilona Verhoef van Thuiswinkel.org, de brancheorganisatie van webwinkels. ,,En dat ze, ook vanwege duurzaamheid, verzend- en retourkosten doorberekenen aan de consument.”

,,Bedrijven die aanbieden de verzend- en retourkosten voor de consument te betalen, moeten dat elders terugverdienen. Als zulke kosten stijgen, kan dat ertoe leiden dat de business van de webwinkel verandert. Voor kleine partijen is het soms moeilijk om dezelfde servicevoorwaarden te kunnen leveren als grote partijen. De kans is dus aanwezig dat zij dit sneller zullen doen dan grote bedrijven.”

Ander model

Webwinkels die op de oude voet doorgaan en blijven stunten met bezorgkosten zullen daarvoor de prijs betalen, verwacht hoogleraar Molenaar. ,,De tijd dat internetbedrijven ongestraft tien jaar verlies konden maken om zo hun groei te financieren, is echt voorbij. Dat zie je nu aan de beurskoersen van techbedrijven.

Quote We gaan toe naar een model waarin pakjes op een centraal punt in de wijk worden afgeleverd Cor Molenaar, bijzonder hoogleraar e-marketing Er zullen daardoor bedrijven wegvallen en minder nieuwe partijen komen die met prijzen stunten. Er zijn nu al bedrijven die stoppen met e-commerce, omdat ze verlies lijden op verzendkosten. Dat scheelt misschien omzet, maar is van levensbelang voor de winstgevendheid. Allemaal gevolgen van prijsverhogingen die zullen leiden tot een verandering in het model.”

Molenaar voorspelt dat in de nabije toekomst onze webbestellingen minder vaak aan de deur worden afgeleverd. ,,Dat kan niet meer vanwege het milieu, voor het verkeer en nu niet meer vanwege de kosten. We gaan toe naar een model waarin pakjes op een centraal punt in de wijk worden afgeleverd en waarbij de klant ze daar ophaalt of tegen meerkosten laat thuisbezorgen.”

PostNL blijft ondertussen geloven in pakketbezorging. ,,We blijven positief over de pakketmarkt”, zegt topvrouw Herna Verhagen. ,,We zien de komende jaren nog steeds structurele groei in het aantal e-commerceklanten.”

