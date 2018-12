‘Energienota stijgt wél fors, Nederlander laat zich niet foppen’

Woldrings Gaslicht.com becijferde vorige week in het AD dat energie fors duurder wordt: flink hogere belastingen drijven de rekening 160 euro op, daarnaast verhogen Eneco, Essent en andere leveranciers hun tarieven, doordat zij tegen hogere prijzen moeten inkopen. Dat maakt de rekening nog eens 200 euro duurder. Prijsvergelijkers als Pricewise volgden begin deze week met soortgelijke berekeningen.



Volgens staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken hanteren de vergelijkers echter onrealistisch hoge verbruikcijfers voor de hoeveelheid verstookte gas en licht. Het jaarverbruik van 3500 kilowattuur stroom en 1500 kubieke meter gas noemde ze een kwart te hoog. Bovendien betwistte ze tegenover PVV’er Alexander Kops dat Eneco en consorten hun tarieven op 1 januari omhoog gooien. Al met al stijgt de rekening volgend jaar ‘slechts’ 150 euro, zegt het kabinet.



Een dag later is Ben Woldring, directeur/oprichter van Gaslicht.com, nog verbijsterd. ,,Laat ik het erop houden dat gisteren niet Mona Keijzers beste dag was. Het gemiddelde dat het kabinet hanteert past niet bij een normaal driepersoonshuishouden.”

‘Energiebijbel’

De vraag is uiteraard: wie heeft gelijk? Woldring zegt zich te baseren op jarenlange ervaring en op wat bezoekers van zijn sites aangeven. ,,Wij hebben geen enkel belang om verkeerde of onrealistisch hoge verbruikscijfers te geven.”



Volgens EZ komen de door Keijzer genoemde cijfers uit de Nationale Energieverkenning 2017 en zijn ze eind vorig jaar geüpdatet. Dat rapport wordt vrijwel elk jaar door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) gemaakt op basis van data van onder andere het CBS. Het geldt in Den Haag als gezaghebbend. ,,Het is de energiebijbel van Nederland”, zegt een woordvoerder.



Desalniettemin valt er iets af te dingen op Keijzers rekenwerk. Allereerst rondt de bewindsvrouw naar beneden af. De Nationale Energieverkenning schat het verbruik komend jaar op 2.581 kilowattuur stroom en 1.170 kuub gas. Keijzer antwoordde in de Tweede Kamer dat een huishouden 2.500 kwh en 1.100 m3 gas verstookt. Een lager verbruik is in haar voordeel, want dat betekent een lagere prijsstijging.



Daarnaast stelde Keijzer dat de ECN-raming ‘juist een daling laat zien van de elektriciteitsprijs tussen 2018 en 2019.’ Alleen dateert de prognose van een jaar geleden. Inmiddels zijn de gasprijzen flink gestegen en verhogen Eneco, Essent en andere leveranciers hun tarieven op 1 januari toch echt fors.



De reden volgens Eneco: ,,De inkoopprijs van gas is momenteel zeer fors, CO2-emissierechten zijn duurder geworden en de energievraag is door de goed draaiende economie hoog.”

Sociale media

Woldring baalt dat het kabinet de geloofwaardigheid van zijn vergelijkingssite in twijfel trekt. ,, In feite zegt Keijzer dat wij ons werk niet goed hebben gedaan. Gelukkig laten Nederlanders zich niet foppen. Op sociale media herkennen veel mensen zich totaal niet in de cijfers. Zij hebben inmiddels van hun energiebedrijf een brief gekregen, waaruit blijkt dat ze soms 30, 40 tot wel 50 euro extra per maand gaan betalen.”



Gaslicht.com heeft zekerheidshalve de laatste 750.000 keren geanalyseerd dat bezoekers hun energieverbruik op de vergelijkingssite hebben ingevuld. Op die manier kunnen ze kijken hoeveel geld bespaard kan worden. Daar rolt een gemiddeld verbruik van 3383 kilowattuur stroom uit en 1501 kubieke meter gas. ,,Dat is veel meer dan Keijzer zegt en dicht bij ons gemiddelde.”



Als hij de cijfers van de staatssecretaris als basis neemt, stijgt de rekening volgend jaar met 274 euro. Dat is nog steeds ruim 120 euro meer dan het kabinet zegt.

Gemiddelde huishouden bestaat niet

Woldring wil niet te veel jij-bakken. Probleem is dat iedere leverancier en organisatie andere gemiddelden gebruikt. Zo werkt Essent met 3400 kilowattuur stroom en 1500 kuub gas. Eneco rekent weer met 2800 kilowattuur stroom en 1200 kuub gas.



Bovendien bestaat het gemiddelde huishouden niet. ,,Elk huishouden is anders. Eén persoon verbruikt minder dan een gezin van vier en een nieuwbouwhuis uit 2015 is veel zuiniger dan een jarendertigwoning.”



Zelf zit Gaslicht.com met zijn gemiddelde iets aan de hoge kant, erkent Woldring. Dat komt omdat de vergelijker het verbruik niet elk jaar wil aanpassen. ,,Zo kunnen we gebruikers een langjarige trend in energiekosten laten zien,” zegt Woldring, die op 13-jarige leeftijd in het Groningse Usquert zijn eerste vergelijkingssite startte.

Langjarige trend