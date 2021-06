Enorme groei onlineverkoop; zelfs Action begint webshop

Al een paar weken biedt Action online maximaal zeven artikelen aan die niet in de winkels verkrijgbaar zijn. Het is volgens de keten niet de bedoeling dat het complete assortiment thuis kan worden besteld. ,,Daarvoor zit er te weinig marge op onze artikelen, die meestal niet meer dan 2 euro per stuk kosten. Dan is het voor ons niet rendabel deze producten thuis te bezorgen’’, zegt Action-woordvoerder Frank van Rutten.

Hij benadrukt dat de fysieke winkels het speerpunt blijven van de keten, die groot is geworden door het snel wisselende assortiment dat maakt dat klanten veel impulsaankopen doen. Action telt inmiddels 1816 winkels in negen landen, waarvan 396 in Nederland.

,,Onze groei zit nog steeds in de winkels, maar we hebben tijdens de lockdown gemerkt dat klanten het ook prettig vinden om online te winkelen. Vandaar dat we vanaf nu tot einde van het jaar een proef draaien met producten die alleen online worden aangeboden. Dan moet je denken aan wat grotere en luxere artikelen. Deze week bieden we bijvoorbeeld elektrische kinderstepjes aan en een tent in de vorm van een Volkswagenbus. Vanwege het volume is het prettig dat deze spullen thuis worden bezorgd. Daar rekenen we overigens wel kosten voor: afgerond 4 euro. In de huidige aanloopfase zijn sommige van deze aanbiedingen ook in de fysieke winkels te koop, maar dat bouwen we langzamerhand af. We zien deze onlineproef puur als een aanvulling op onze winkels.’’

Niet zo gek

Dat Action ook voorzichtig naar e-commerce kijkt, is niet zo gek: Nederlanders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw veel meer online gekocht. Volgens onderzoek in opdracht van onder andere brancheorganisatie Thuiswinkel.org waren de verkopen van webwinkels goed voor meer dan 22 procent van de totale bestedingen in de detailhandel. ,,Dat is het hoogste percentage ooit gemeten, want normaal schommelt dat rond de 10 procent”, zegt Thuiswinkel.org-directeur Marlene ten Ham.

Er werden in totaal 91,6 miljoen aankopen via het internet gedaan, wat neerkomt op een stijging van 31 procent. Hiermee was 7,7 miljard euro gemoeid, 26 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder meer aan woonartikelen, consumentenelektronica, speelgoed en eten werd online flink meer geld uitgegeven.

Volledig scherm Inmiddels kan er weer volop worden gewinkeld bij Action. © Frank de Roo

De verkopen kregen een boost doordat veel niet-essentiële winkels vanwege de lockdown waren gesloten. Voor veel aankopen waren consumenten daardoor aangewezen op webwinkels. Niet alleen waren er bijna 1 miljoen onlinekopers meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar het gemiddeld bestede bedrag per onlinekoper steeg ook fors.

Niet alleen Action, ook veel andere (kleinere) fysieke winkels zijn een webwinkel begonnen om toch nog wat omzet te kunnen maken. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wezen volgens de onderzoekers eerder al uit dat er in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4600 webwinkels bijkwamen in Nederland. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 2200.

