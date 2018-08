Erdogan wil iPhone en andere Amerikaanse elektronica boycotten

Het is een nieuwe escalatie van de oplaaiende handelsoorlog en vertrouwenscrisis tussen beide Navobondgenoten. Erdogan is van plan het keihard te spelen en is niet van plan concessies te doen.



Eerder zei hij, zinspelend op Trump: ,,De bullebakken van de wereld zullen falen.'' En vandaag zei in een toespraak: ,,Laten we zaak omkeren en onze betovering op de tovenaar richten.''

Politiek complot

Erdogan heeft de strafmaatregelen van Trump gebrandmerkt als chantage, een politiek complot en een economische aanval om Turkije op de knieën te dwingen.



Erdogan: ,,We gaan Amerika's elektronische producten boycotten. Zij hebben iPhone, maar er is ook Samsung.'' En hij riep de Turken op de Turkse Venus Vestel te kopen.



De ironie is dat Erdogan in de nacht van de militaire staatsgreep de bevolking kon oproepen de straat op te gaan en zich te verzetten tegen de putschisten dankzij de Facetime-app op zijn iPhone.

Sancties veroordeeld

Hij veroordeelde de Amerikaanse sancties tegen Turkije, wegens de weigering van Erdogan de Amerikaanse dominee Andrew Brunson vrij te laten, als een 'economische aanval'.



De dramatische val van de lira is niet te wijten aan economische problemen in Turkije, maar is het gevolg van manipulatie, is de overtuiging van de president. Hij wees er op dat Turkije sterk genoeg is om dit soort aanvallen te weerstaan.

,,Turkije heeft in alle opzichten een van de meest solide banksystemen ter wereld'', aldus Erdogan in een toespraak tijdens een symposium in Ankara ter gelegenheid van de 16de verjaardag van de oprichting van zijn AK-Partij.

Mogelijke oplossing