Essent verhoogt tarieven fors, maar het is vooral de overheid die meer betaalt

Zonder het prijsplafond had een verbruik van 2900 kilowattuur stroom en 1200 kubieke meter gas in januari 501 euro gekost bij Essent, in plaats van 327 euro volgens de huidige tarieven. Door het prijsplafond kost dit verbruik in januari 250 euro. Essent verwacht dat de helft van de klanten onder dit verbruik blijft, de andere helft betaalt over het extra gebruik het hogere tarief. De nieuwe prijzen gelden voor drie maanden, waarna Essent hoopt de tarieven weer een beetje naar beneden te kunnen bijstellen.