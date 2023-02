Essent verlaagt prijzen, maar blijft duurder dan prijsplafond

Crypto­beurs Coinbase krijgt 3,3 miljoen euro boete om ontbreken Nederland­se registra­tie

De Nederlandsche Bank legt cryptobeurs Coinbase een boete op van 3,3 miljoen euro, omdat de beurs in het verleden cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.

26 januari