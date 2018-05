EU: Lonen gaan omhoog in Nederland

Column 'Hoe hoog de prijs aan de pomp ook is, we blijven gewoon tanken'

9:15 We klagen steen en been over de hoge prijs aan de pomp. Toch rijden we geen kilometer minder zodra die benzineprijs stijgt. Neem plaats op de sofa van Irene van den Berg. Zij analyseert iedere week ons economisch gedrag.