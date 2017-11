EU: Volgende maand zwarte lijst van belastingparadijzen

Vice-voorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie en de Estse raadsvoorzitter Toomas Töniste maakten dat vanmiddag bekend na overleg in Brussel. Eerder dit jaar zouden al meer dan negentig landen en (overzeese) gebieden zijn aangeschreven met verzoeken om informatievoorziening over hun belastingsysteem. Meer dan vijftig daarvan zouden inmiddels gewaarschuwd zijn dat ze riskeren op de lijst te komen als ze niet snel hun regels aanscherpen.



Onduidelijk is nog welke sancties Europa wil loslaten op landen die niet meewerken. De Franse minister Bruno Lemaire opperde ze uit te sluiten van steun van het IMF of de Wereldbank, maar daarover bestaat nog geen overeenstemming. ,,Het is hoe dan ook belangrijk dat we tegenmaatregelen kunnen nemen”, zo meent Dombrovskis.