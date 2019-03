Europa legt Nike boete van 12,5 miljoen euro op in licentiezaak

interactieve kaart De Veluwe is het Gooi van Oost-Nederland: kijk hier wat een huis bij jou in de buurt kost

24 maart Het prijsverschil tussen een koopwoning in de goedkoopste en de duurste gemeente is vorig jaar opgelopen tot ruim 7 ton. Nooit eerder was dat verschil zo groot, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. In onze Oost-Nederland is Putten met afstand het duurst, met een gemiddelde huizenprijs van net onder de vier ton. Wie goedkoop wil wonen vertrekt naar de polder.