‘Europese waterstofbank gouden kans voor Nederland’

De industriewoordvoerder van het CDA hoorde vorige week even muziek toen Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar jaarlijkse State of the Union het nieuwe EU-industriebeleid uiteenzette. Ze wil dat Europa zelfvoorzienend wordt als het gaat om belangrijke grondstoffen en riep 2023 uit tot Europees jaar van opleiding en bijscholing. Dat moet kraptes op de arbeidsmarkt tegengaan.

Maar haar blikvanger was de oprichting van een Europese waterstofbank. ,,Daarmee moeten we investeringstekorten overbruggen en vraag en aanbod in de toekomst beter op elkaar kunnen afstemmen.’’ De doelstelling van haar eerder dit jaar gelanceerde energie-intensiveringsplan RepowerEU - vanaf 2030 jaarlijks 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof produceren - wil ze met de waterstofbank verdubbelen. Die krijgt daarvoor een startkapitaal van 3 miljard uit het Innovatiefonds voor CO2-arme technologieën.

Nederland, dat eerder een Europese ‘gasrotonde’ wilde zijn, moet die kans grijpen om een Europese waterstofhub te worden, vindt Tom Berendsen. ,,We hebben de plannen, de kennis en dankzij ons aardgasnet de infrastructuur. Daarnaast hebben we behoorlijk wat energie-intensieve industrie die op waterstof over moet. Ik zie alleen dat projecten in Rotterdam nu stilliggen door een veel te trage vergunningverlening en de stikstofproblematiek.’’

Voorsprong

Nederland, vreest Berendsen, dreigt op deze manier zijn voorsprong snel kwijt te raken. ,,Anderen zitten ook niet stil. Als je in Noord-Afrika met zon waterstof produceert, zoals Brussel wil stimuleren, dan is het wellicht logischer iets in Spanje op te zetten dan in Rotterdam. Op dit moment is er nog nauwelijks groene waterstof. Nederland moet snel aan de slag.’’

Ingenomen is Berendsen ook met de plannen van Von der Leyen voor een kritische grondstoffen-act. Die moet ervoor zorgen dat Europa nooit meer, zoals nu met Russisch gas, afhankelijk wordt van een onbetrouwbare leverancier die naar believen de markt kan manipuleren en de economie van zijn afnemers kan schaden.

,,China – geen vijand, wel een systeemrivaal – controleert wereldwijd 60 procent van het lithium (nodig voor batterijen – red.) en 90 procent van de aardmetalen. Alle grote zonnepanelenproducenten zijn Chinees. Als het gaat om de economie van de toekomst met chips en batterijen hebben China en India de grondstoffen in handen, niet Europa.’’

Mijnbouw

Recent sprak het Europees Parlement zich op verzoek van Berendsen uit voor meer mijnbouw, maar dan wel op een milieuverantwoorde manier, voor bijvoorbeeld lithiumwinning, optimaler hergebruik en innovatie. Ook kan Berendsen zich voorstellen dat Europa grondstoffenwinning elders meefinanciert, zoals China al jaren in Afrikaanse landen doet.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is ervan overtuigd dat het gaat werken. Ze wil de hele bevoorradingsketen doorlichten en waar nodig strategische reserves aanleggen, als het moet zelfs door producenten van strategische goederen (vaccins, chips) tijdelijk een exportverbod op te leggen. In haar State of the Union zei ze: ,,Vijf jaar geleden lanceerden we de batterij-alliantie, straks produceren we twee derde van onze batterijen zelf. Vorig jaar kondigde ik de chips-act af, binnenkort opent de eerste gigachipsfabriek. We hoeven die successen enkel te herhalen.’’

Volledig scherm Schets van elektrolyser, waarin groene stroom kan worden opgeslagen door om te zetten in waterstof om er daarna weer stroom van te maken. © Demcon