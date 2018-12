Eurozone wapent zich: EU-ministers Financiën sluiten principeakkoord

ondernemen Hoe Swapfiets uitgegroei­de tot internatio­naal bedrijf met 1200 medewer­kers

11:55 Een groepje vrienden bedacht een simpel maar slim concept: fietsenverhuur op abonnementsbasis ofwel de Swapfiets. In vier jaar tijd groeide het uit tot een groot bedrijf met meer dan 1200 werknemers in vier landen. Hoe is het de oprichters gelukt? ,,Als je stil blijft staan, weet je zeker dat je wordt ingehaald.”