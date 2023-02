Eventbranche snapt niets van ophef Ticketmaster, Ticketswap verbaast zich om nieuw statement

Het is sinds enkele weken hommeles in de wereld van concerten en festivals. Directe aanleiding is de kaartverkoop van het festival Lowlands in Biddinghuizen. Festivalgangers die doorverkochte tickets voor Lowlands kochten via Ticketmaster, waren zo’n 100 euro duurder uit dan de originele ticketprijs van 300 euro. Wie via Ticketswap een kaartje probeerde te kopen of verkopen kwam vervolgens bedrogen uit. Want voor het eerst is de verkoop én de doorverkoop exclusief in handen van Ticketmaster, het dochterbedrijf van het gigantische Amerikaanse conglomeraat Live Nation.