'Expedia-topman Khosrowshahi nieuwe CEO van Uber'

Video Enorme proeftuin in Raalte voor duurzame land- en tuinbouw

26 augustus Expertise vanuit alle disciplines van de land- en tuinbouw samenbrengen en kennis uitwisselen, opdat er innovaties ontstaan 'die de wereld gaan verbazen'. Dat is het ultieme doel van The Green East, een nieuw aan te leggen professionele proeftuin in Raalte.