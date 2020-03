Experts hebben oplossing om economie te redden: Test wie immuun is voor virus

Zwolse zzp-ex­pert stopt: 'Corona? De freelancer dopt zijn eigen boontjes. Zoals altijd.’

25 maart In de media heette hij zzp-keizer. Niet veel later stond de titel zzp-expert ook op zijn visitekaartje. Zwollenaar Pierre Spaninks is 15 jaar boegbeeld van de zelfstandige zonder personeel in Nederland. Nu is hij 65 en stopt. Op een wel heel turbulent moment. ,,Corona? De freelancer hoor je niet, die dopt zijn eigen boontjes. Zoals altijd.”