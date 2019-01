Exporteurs vrezen chaos: uren wachten voor de grens

De belangenclubs vrezen dat de bedrijven getroffen worden door onder meer chaos en oponthoud aan de grens als de Britten zonder akkoord uit de Europese Unie stappen. GroentenFruit Huis, dat de belangen van de groente- en fruitsector behartigt, vreest oponthoud aan de grens, al is directeur Gert Mulder niet bang voor extra formaliteiten: daar is zijn branche vanwege handel buiten Europa wel op voorbereid.

Ook zijn collega Matthijs Mesken van de branchevereniging van bloemen- en plantenexporteurs VGB denkt dat er chaos kan ontstaan. Hij hoopt dat de brexit wordt uitgesteld om tot een oplossing te komen die voor iedereen beter is. Volgens Mesken zijn de Nederlandse instanties wel voorbereid op een vertrek van de Britten uit de EU. ,,De vraag is of ze dat zelf ook zijn.”

Onrust

Ondernemersvereniging Evofenedex ziet de bezorgdheid bij ondernemers ook toenemen. Om die reden heeft het besloten om de openingstijden van haar brexitdesk, waar logistieke ondernemers hun vragen kunnen neerleggen, te verruimen. Ook is er een speciale noodlijn geopend waar vervoerders 24 uur per dag terecht kunnen.

,,Nu het Britse parlement de brexitdeal heeft afgewezen, komt een no-dealbrexit zeer dichtbij en daarmee grote onzekerheid en mogelijk chaos", zegt directeur Bart Jan Koopman. Bedrijven moeten zich volgens hem voorbereiden op een handelsrelatie waarbij invoerrechten gelden en voor bepaalde goederen beperkingen van hoeveelheden bestaan, zowel bij invoer als uitvoer.

Bij een no-dealbrexit valt het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 buiten de interne markt en de douane-unie. Het direct van kracht worden van een regime voor derde landen leidt tot chaotische taferelen in havens en luchthavens. Akkoorden over toegang tot de wegvervoersmarkt, landingsrechten en het aansluiten van automatiseringssystemen voor douaneaangiften, moeten dan binnen een paar maanden rond komen, wat niet realistisch is. Ook is onbekend hoe de toekomstige afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU eruit gaan zien.

Evofenedex doet een klemmende oproep aan ondernemers om zich voor te bereiden op een no-dealscenario. Directeur Koopman: ,,Voor de periode direct na de brexit moet rekening worden gehouden met chaos. Het aanleggen van extra voorraden en het vermijden van logistieke operaties in de periode direct na 29 maart aanstaande moeten zeer ernstig worden overwogen.”

Dramatisch

Ook brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) houdt rekening met lange wachtrijen voor terminals, overvolle parkeerplaatsen en mogelijk zelfs een tekort aan vergunningen. ,,Dramatisch’’, zei Elmer de Bruin, brexit-specialist bij TLN, gisteren in een eerste reactie. ,,De Britten snijden hiermee allereerst zichzelf in de vingers, maar ook hun belangrijkste handelspartners: de rest van Europa.’’

De Nederlandse transport- en logistieksector merkt de negatieve effecten van een harde grens misschien wel het meest, aldus de deskundige. ,,We doen er in Nederland alles aan om lange wachttijden te voorkomen, om tekorten aan transportvergunningen op te vangen. Maar de kans dat er toch uren voor de grens gewacht moet worden is groot.’’