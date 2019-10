Fabrikanten zetten vol in op komende fietsleaseregeling

Gazelle is inmiddels actief met leasemaatschappij Lease a bike om de fietsen aan de man te brengen. Uit onderzoek van het leasebedrijf onder duizend werknemers blijkt dat 49 procent van het personeel wel oren heeft naar een fiets van de zaak, en dan met name een e-bike.

Accell Group (onder andere de fietsmerken Sparta, Batavus en Koga) begint ook een eigen leasemaatschappij. Dagelijks zijn er aanvragen voor tientallen tot honderden fietsen. ,,We worden nog nét niet bestormd door de grootzakelijke markt", zegt Debbie de Wagenaar van Accell. De fietsen variëren in prijs van 1200 tot 5000 euro. In de leaseconcepten wordt alles geregeld, zelfs de lekke band wordt geplakt.

Fiscaal vriendelijk

Met de fietsleaseregeling wordt vanaf 2020 de bijtelling die een werknemer moet betalen voor zijn bedrijfsfiets vastgelegd op 7 procent. Wie bijvoorbeeld een e-bike van 3000 euro leaset, telt dus 210 euro bij zijn belastbaar inkomen op en betaalt netto nog geen 7 euro per maand voor de fiets.

Uit eerder onderzoek in opdracht van de RAI Vereniging bleek dat 30 tot 40 procent van de werknemers de e-bike als goed alternatief ziet voor de auto, scooter of het openbaar vervoer. Ze zijn bereid om gemiddeld 19 kilometer te fietsen. Mensen die een Speed Pedelec kopen (een e-bike die tot 45 kilometer per uur komt) rijden nog verder.

Tot 2015 was er in Nederland een heel populaire bedrijfsfietsenregeling. Bijna één op de vijf nieuwe fietsen werd toen fiscaal vriendelijk gekocht. Volgens de RAI zijn er nu in potentie 180.000 mensen die wel een leasefiets willen. Met een gemiddelde aanschafprijs van ruim 2000 euro gaat het om een omzet van bijna 400 miljoen euro.

Er is meer winst dan alleen dat, rekende RAI voor. De minister van Financiën kan 10 miljoen euro extra inkomsten schrijven. Fietsers zijn minder vaak ziek, waardoor er 36 miljoen euro gezondheidsbesparing kan worden geboekt. En als de 180.000 e-bikeleasers ieder 60 kilometer per week fietsen, besparen ze zeventig ton CO2 en 29 ton NOx, omgerekend voor bijna 7 miljoen euro milieuwinst.

Niet alles is hosanna in het plan. Er zit nog een venijnig financieel addertje onder het gras, want de reiskostenvergoeding mag niet meer onbelast uitgekeerd worden, je krijgt met de leasefiets immers al een fors voordeel voor het woon-werkverkeer.

Addertje

Wie bijvoorbeeld 20 kilometer van het werk woont en vijf dagen per week werkt, kan 135,50 euro per maand onbelaste reisvergoeding verliezen als er een leasefiets komt; dan betaalt diegene de fiets al snel helemaal zelf. Als de werkgever dan de reisvergoeding minus het leasebedrag blijft betalen, dan moet daar inkomstenbelasting over betaald worden.