‘Falende deurwaarder vaak licht gestraft’

Beveiliger G4S splitst geld- en waarde­trans­port af

9 augustus Het Britse beveiligingsbedrijf G4S, ook actief in Nederland, stopt met het transport en de verwerking van contant geld. Die divisie, herkenbaar aan de donkerblauwe busjes, wordt volgend jaar afgesplitst en voortgezet in een apart bedrijf. Dat maakte G4S bekend bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers.