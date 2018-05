'Fietsenwinkel.nl misleidt consumenten met recensies en Nationale E-bike Test'

De 'Nationale E-bike Test' van Fietsenwinkel.nl rammelt. Fietsen die goed uit de test komen, blijken van het moederbedrijf van Fietsenwinkel.nl te zijn. Dat bedrijf lijkt ook met recensies te sjoemelen.



Dat ontdekte het consumentenprogramma Radar. Zo is er geen sprake van een nationale test. Dezelfde e-bike test wordt ook in Denemarken en Zweden, waar het bedrijf vestigingen heeft, als 'nationaal' gepresenteerd. Die zogenaamd Deense en Zweeds testen blijken echter uitgevoerd in Almere. De namen van de proefpersonen zijn veranderd in Deense en Zweedse namen. En de foto's zijn met Photoshop bewerkt om de indruk te wekken dat ze in Scandinavië zijn genomen.

Ook bij de onafhankelijkheid van de test zijn de nodige vraagtekens te stellen. Fietsen van Brinckers scoren opvallend goed. Zo prijkt Brinckers model Bretagne M8 met een 8,3 fier bovenaan. Brinckers blijkt het eigen merk te zijn van International Bike Group, het moederbedrijf van Fietsenwinkel.nl.

Ook de website Elektrischefietsen.com is van International Bike Group. Op die site is te lezen dat het platform geen elektrische fietsen verkoopt. Wel staan er veel merken en types. Wie wil weten waar die fietsen te koop zijn, komt bij elke fiets op Fietsenwinkel.nl terecht.

'Volwassen vrouw met glimlach'

De redactie spitte vervolgens 400 recensies door voor drie verschillende modellen van Brinckersfietsen. Wat bleek? Er was niet één negatieve recensie te vinden. Ook op de website van Brinckers staan louter positieve reviews. De redactie van Radar en een ingeschakelde jurist probeerden zelf negatieve recensies te plaatsen, maar die werden geweigerd.

Of de positieve recensies wel echt zijn, is maar zeer de vraag. De foto's van 'klanten' zijn in elk geval nep. Zo blijkt 'Dennis uit Warmond' op andere sites Gregory Mitchel uit Zwitserland, Michael M. uit Toronto en Alexander Pushkarev te heten. 'Marie-Louise uit Beesd' staat in fotobank Shutterstock als 'volwassen vrouw met glimlach' en duikt onder andere namen op tal van buitenlandse websites op.

'Geen beleid'

International Bike Group laat in een reactie aan Radar weten 'uit te gaan zoeken wat er aan de hand is'. Het is geen beleid dat negatieve recensies niet worden geplaatst, zegt het bedrijf. Het zegt ook na te gaan trekken of de positieve recensies echt zijn, en hoe 'een en ander in Denemarken en Zweden is ingestoken'.