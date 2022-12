Flitsbezorger Getir neemt concurrent Gorillas over

Na weken vol geruchten is het definitief: de van oorsprong Turkse flitsbezorger Getir neemt de Duitse branchegenoot Gorillas over.

Gorillas was al tijden op zoek naar een partij voor overname. Donderdag werd bekend dat de waarde van Gorillas in een jaar tijd gehalveerd is. Vorig jaar, toen Gorillas voor het laatst groeigeld ophaalde bij investeerders, werd de waarde van het bedrijf nog op drie miljard euro geschat. Nu is dat volgens ingewijden nog ‘slechts’ 1,6 miljard euro. Wat Getir voor Gorillas betaald heeft is niet bekend.

Dat flitsbedrijven elkaar zouden overnemen werd al lang voorspeld. Via investeringsronde haalden de bedrijven miljarden euro's op. En met dat opgehaalde geld was de opdracht duidelijk: zo snel mogelijk de grootste worden. Experts gaan ervan uit dat in de flitsmarkt slechts plek is voor hoogstens twee of misschien drie spelers. Getir lijkt een belangrijke slag te slaan door één van de grootste concurrenten over te nemen.

Wat de gevolgen in Nederland zijn door de overname is nog niet bekend. Door de take-over wordt de sector wel compacter. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl maakte onlangs bekend te zullen samenwerken met Getir, om zo ook boodschappen te kunnen bezorgen. Gorillas werkt al sinds vorig jaar samen met Jumbo en zo van de gunstige inkoopprijzen van Jumbo gebruikmaken. Of Getir straks enkele darkstores zal sluiten, omdat ze in het zelfde verzorgingsgebied van die van Gorillas zitten, kan het bedrijf nog niet zeggen.

Tekenend

De overname is tekenend voor de moeilijke tijd voor nieuwe techbedrijven. Tijdens de coronacrisis waren de flitsbezorgers hemel te rijk. Veel mensen maakten gebruik van de nieuwe dienst en investeerders stonden in de rij. Maar een jaar later hangt de vlag er anders bij. Minder mensen in isolatie betekent minder bezorgde boodschappen en voor geldschieters is het door gestegen rente kostbaarder om te investeren. Ook zorgde overlast van darkstores zorgde voor strenger gemeentebeleid rondom de kleine distributiecentra. Er werden meerdere vestigingen gesloten en binnenkort zijn darkstores in Amsterdam alleen nog op industrieterreinen welkom.

Ook andere gemeenten nemen maatregelen om de flitsbezorgers aan banden te leggen. Dat legt een bom onder het verdienmodel van de flitsondernemingen, omdat hun belofte om binnen enkele minuten te bezorgen zwaar onder druk komt te staan. Met onder meer een gedragscode probeerden flitsbedrijven wat sympathie te winnen, maar hun aanwezigheid leidt nog altijd tot veel verzet.

De allereerste Gorillas werd in 2020 opgericht in Berlijn en groeide daarna hard tijdens de coronacrisis met de belofte om binnen tien minuten boodschappen te bezorgen. Het bedrijf was de eerste flitsbezorger in Amsterdam, waarna Getir, Flink en Zapp volgden. Drie darkstores van Zapp werden in juli van dit jaar nog door Gorillas overgenomen, nadat Zapp bekendmaakte Nederland te verlaten vanwege de strenge regelgeving en het veranderende economische klimaat.