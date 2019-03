FlixBus wil rivaal Eurolines overnemen

De overname is nog niet helemaal rond. Beide partijen zijn nog in onderhandeling met elkaar. Zo moet de ondernemingsraad van FlixBus zich er nog over buigen. FlixBus is in 2013 in Duitsland van start gegaan en is momenteel actief in 28 landen. Eurolines is al langer actief op de markt voor langeafstandsbusvervoer en is in 25 Europese landen actief.