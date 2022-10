FNV: ongeveer honderd stakers bij Bijenkorf in Amsterdam

met poll Verbazing over komst tweede Ierse pub op zelfde plein in Apeldoorn: ‘Dit vind ik bijzonder’

Twee Ierse pubs naast elkaar. Op het Apeldoornse Caterplein is dat straks de realiteit. In het leegstaande Manzo-pand, vlak naast Finnegan’s, komt het concept van de Deense tweelingbroers Peder en Kristian Blak. Zij bezitten verspreid over Europa inmiddels 35 kroegen. Vindt de één hun komst geen probleem, heeft de ander er meer moeite mee. ,,Dit vind ik bijzonder.”

14 oktober