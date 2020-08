FNV sleept Deliveroo voor de rechter om contract voor twee bezorgers

Heeft FNV een flater geslagen met rechtszaak tegen Helpling?

2 juli Schoonmaakplatform Helpling hoeft de zelfstandige schoonmakers voor wie het bemiddelt niet in dienst te nemen of volgens een cao te betalen. Vakbond FNV, die het Amsterdamse bedrijf voor de rechter sleepte in haar strijd tegen schijnzelfstandigheid, kreeg maandag geen gelijk.