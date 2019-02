FNV sleept onlinesuper Picnic voor de rechter

‘Mooiste pand van Nederland’ negen jaar later nog niet af

20 februari Villa Rhederhof in het Gelderse Rheden kreeg in 2010 voor een grootschalige renovatie 1 miljoen van het SBS-programma ‘Het mooiste pand van Nederland’. Nu, negen jaar later is die nog altijd niet afgerond, maar de liefhebber kan de villa wel huren voor 165.000 euro per jaar.