FNV wil dat werknemer wordt gecompenseerd voor thuiswerken

De vakbond liet een onderzoek uitvoeren onder ruim negenduizend werkenden. Vooral mensen werkzaam bij gemeente- en rijksoverheid, in de financiële sector en callcentra, zouden zo'n regeling zien zitten. FNV wil een vergoeding voor materiaal en het recht op thuiswerken vastleggen in de thuiswerkregeling. Ook moeten daarin afspraken worden gemaakt over het recht om juist wel op kantoor te werken.

Vanaf september starten de cao-onderhandelingen in de financiële sector. Daarbij gaat de vakbond voor het eerst onderhandelen over de regeling. Ook bij de overheid komt een thuiswerkregeling op de onderhandelingstafel. Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV, vindt dat het hard nodig is dat er nieuwe afspraken worden gemaakt. ,,De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkplek, ook als je gedwongen thuis moet werken. Nu het thuiswerken langer gaat duren en werkgevers en werknemers zien dat het ook goed lukt, is er een nieuwe situatie die nieuwe afspraken vereist, ook voor de periode na corona.”

Besparing

Ondanks het nog uitblijven van financiële compensatie blijkt uit het onderzoek van de vakbond dat werknemers al best positief zijn over het thuiswerken. Twee van de drie thuiswerkers zegt in het onderzoek prettig te kunnen thuiswerken. En bijna driekwart van de ondervraagden ziet dat thuiswerken straks ook nog zitten, zij willen graag afwisselend thuis en op kantoor werken.

De vakbond stelt dat zo’n 4,5 miljoen mensen thuis kunnen werken. Een dag extra per week thuiswerken zou werkgevers in Nederland jaarlijks een besparing van zo’n 1,6 miljard euro opleveren, becijferde PricewaterhouseCoopers onlangs. Werkgevers besparen bijvoorbeeld op reiskostenvergoedingen, schoonmaakkosten, kantoorhuur en elektriciteit. ,,Het kan niet zo zijn dat de kosten die de werkgever uitspaart nu deels voor de thuisrekening van de werknemer komen. Hier moeten we dus nieuwe afspraken over gaan maken”, aldus Kitty Jong van FNV.