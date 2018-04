Frans van Houten wil door als topman Philips

In een interview met het FD zei hij dat hij een derde termijn ambieert. De geboren Eindhovenaar heeft sinds 2011 de leiding bij Philips. Zijn huidige periode loopt volgend jaar af. In de loop van het jaar wordt daarom normaal gesproken door de raad van commissarissen bekeken of Van Houten straks zal worden voorgedragen voor een nieuwe termijn.

Onder Van Houten's leiding is het concern omgevormd van een industrieel naar een medisch concern. Tijdens een bijeenkomst met analisten, beleggers en klanten op de beurs in New York in november afgelopen jaar drukte Philips figuurlijk op de reset-knop, om de transformatie te benadrukken. ,,Ik ben nog niet klaar", benadrukte hij toen. De omzet en de winstmarges moeten omhoog om het concern tot de wereldtop in de medisch sector te laten behoren.

