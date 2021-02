Franse ondernemers vangen daklozen op in eigen kantoor: ‘Kost ons eenmalig 1000 euro’

Brexit blijkt kaakslag: 10.000 bedrijven in Oost-Nederland voelen de gevolgen in hun portemon­nee

22 januari Naar schatting tienduizend bedrijven uit Oost-Nederland worden in hun portemonnee geraakt door de brexit. Het is voor het eerst dat de regionale impact van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie in beeld is gebracht.