Fransen willen massaal de straat op uit protest tegen verhoging pensioenleeftijd

De Franse pensioenpot kende in 2022 nog een overschot van ruim 3 miljard euro. In 2023 zal dat veranderen in een tekort, dat zal oplopen tot 20 miljard in 2032.



De afgelopen maanden voerde de regering overleg over de hervormingen met de sociale partners en achter de schermen ook met de oppositie in het parlement. Dat leidde tot de laatste aanpassingen. Premier Elisabeth Borne zal dinsdag de definitieve maatregelen presenteren.



De grote lijnen zijn al uitgelekt. De officiële pensioenleeftijd gaat dus omhoog. Aanvankelijk wilde Macron mikken op 65 jaar, maar om voldoende steun in het parlement te krijgen zou hij de leeftijd willen verlagen naar 64 jaar.