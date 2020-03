G7-landen bereid om ‘alles’ te doen om economie te beschermen tegen coronavirus

Het gaat om de landen Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de VS, de Europese Unie en Canada. In een verklaring zeggen de ministers van Financiën van die landen ‘klaar te staan om acties te ondernemen, inclusief begrotingsmaatregelen waar nodig, om te helpen in het bestrijden van het virus en het ondersteunen van de economie’. Daarnaast zullen de centrale banken van de G7 hun mandaat blijven vervullen en prijsstabiliteit en economische groei waar nodig stutten.