Gasprijs stijgt nadat Duitse toezichthouder vergunning voor nieuwe pijpleiding opschort

De nieuwe pijpleiding, Nordstream 2, is al sinds half september klaar, maar de Duitse autoriteiten hebben de benodigde certificaten en vergunningen nog niet verleend. Reden is dat Europese wetgeving niet toestaat dat de exploitant van de pijpleiding dezelfde is als de leverancier van het gas. Dat zou zo'n leverancier te veel macht geven. Veranderingen in het papierwerk zijn vandaag door het Bundesnetzagentur als onvoldoende terzijde geschoven. Dat betekent dat ingebruikname van de 1240 kilometer lange pijpleiding nog wel maanden kan duren, zo berichten Duitse media.