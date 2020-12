Gebroeders Kramers vinden geheim jeneverrecept van overleden vader en scoren nu met Zwart Nazareth

Peter en Jeroen Kramers vormen de negende generatie van de Schiedamse distillateursfamilie Gebroeders Kramers. Een bedrijf dat in 1972 door vader Jan werd verkocht omdat de jeneverindustrie instortte. Toen de broers een paar jaar geleden het geheime recept vonden van de oude graanjenever in een lade van hun overleden vader begon hun avontuur dat de naam Zwart Nazareth draagt.

Op tafel in de woning van Peter Kramers (60) in Vlaardingen staan vier jenever- en vier waterglazen. De opvallende zwarte stenen kruik, waarin de jenever met de naam Zwart Nazareth zit, prijkt in het midden. Broer Jeroen (53) schenkt de glazen in, want er moet uiteraard geproefd worden. ,,Je moet wel weten waar je over schrijft”, klinkt het enthousiast. ,,Al moet dat eigenlijk op een nuchtere maag. ‘Dan zijn je smaakpapillen op zijn best’, zei mijn vader vroeger altijd.”

Nuchter zijn we om elf uur ’s morgens geen van allen meer, maar proeven kan altijd. Ondanks het vroege tijdstip voor een stevige borrel met een alcoholpercentage van 40 procent smaakt Zwart Nazareth - een naam die verwijst naar het oude Schiedam dat vanwege de jeneverindustrie en de glasfabrieken werd gekenmerkt door zwarte daken - prima. De zuivere oude graanjenever op basis van moutwijn van rogge, maïs en gerstemout is opvallend zacht en vol. ,,De afdronk is lekker lang”, stelt Peter. ,,Die zachtheid komt door de maïs”, vult Jeroen aan. ,,Neem gerust nog een slok, hij wordt alleen maar lekkerder.”

Geheim recept

Tot zover het proeven. Want waar het om draait is uiteraard het recept, dat in elke distillateursfamilie het best bewaarde geheim is. ,,Alleen de eigenaar en de meesterstoker kennen de ingrediënten”, zegt Peter. ,,Zo was dat vroeger bij ons thuis ook. Het recept werd pas doorgegeven als de volgende generatie het stokje overnam.”

Peter en Jeroen Kramers vormen de negende generatie van de Schiedamse distillateursfamilie Gebroeders Kramers. Een bedrijf dat in 1776 door Casper en Coenraad Kramers werd opgericht en in 1972 door Jan Kramers, de vader van Peter en Jeroen, werd verkocht omdat de jeneverindustrie instortte. De familie bleef uiteraard bestaan, evenals de herinneringen en de verhalen.

Envelop

Toen vader Jan een paar jaar geleden overleed en het huis vanwege een verhuizing van moeder moest worden leeggehaald, gingen Peter en Jeroen op zoek naar dat recept. Die zoektocht duurde niet lang. De broers vonden het tussen wat oude papieren, gewoon in een envelop. Het besluit was vervolgens snel genomen. Ze gingen het avontuur aan.

,,Het zit in onze genen, we zijn besmet met het virus”, legt Peter uit. ,,We wisten twintig jaar geleden al dat we dit wilden doen, dus eigenlijk zijn we er in gedachte al heel lang mee bezig.” ,,Het kon niet alleen bij fantaseren blijven, dus hebben we de stap gezet”, gaat zijn jongere broer verder. ,,We hebben de oude graanjenever in een modern jasje gestoken, maar het blijft een authentieke borrel met een echt verhaal en een naam die eer doet aan het verleden.”

Investeren

De broers werken nog niet fulltime aan hun project, maar dat duurt niet lang meer. Peter: ,,We zitten nu in de fase dat we vooral moeten investeren en nog weinig geld verdienen, maar we willen hier serieus mee verder. Zeker als we de reacties horen van slijterijen waar Zwart Nazareth inmiddels te koop is. De fles trekt de aandacht, springt van het schap af. Dat is precies onze bedoeling.”

Zwart Nazareth wordt overigens niet in een eigen distilleerderij gemaakt. ,,We hebben een distillateur gevonden die ons recept het beste benadert. Het product moet echt goed zijn. We zijn kritisch, want het is toch ons familiekindje. We sluiten niet uit dat we de jenever in de toekomst wel in eigen beheer gaan produceren, we zijn immers ook een Schiedams bedrijf en dat blijven we”, besluit Jeroen.

