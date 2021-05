Geen gedwongen ontslag 700 cabinemedewerkers KLM

‘Dankzij die inzet en flexibiliteit hebben we tot op heden gedwongen ontslagen weten te voorkomen. Nu krijgen we het laatste zetje, dankzij de verbeterde vooruitzichten in de luchtvaart is KLM in staat om de adviesaanvraag in te trekken’, schrijft de vakbond in een verklaring. ‘Hiermee wordt het ontslag van 500 fte (700 koppen) cabinemedewerkers definitief afgewend. Voor FNV Cabine betekent dit dat we licht aan het einde van de tunnel zien en dat we voorzichtig aan herstel durven denken.’ Bij een eerdere reorganisatie bij KLM ging het volgens de bond om ongeveer 1200 cabinewerkers.

KLM spreekt van goed nieuws. ‘Vandaag hebben we aan de bonden en ondernemingsraad laten weten dat de huidige adviesaanvraag voor cabine ingetrokken wordt. Samen met de bonden is het gelukt om gedwongen ontslagen te vermijden. We zien de eerste tekenen van herstel en dat geeft hoop voor de toekomst van ons bedrijf. Mede dankzij de collega’s die met de vrijwillige vertrekregeling zijn gegaan en de collega’s die zijn (en nog worden) gedetacheerd bij Transavia en KLM Cityhopper, durven we dit besluit te nemen’, aldus de directie in een verklaring aan het personeel.

Versoepelingen

De maatschappij meldt verder dat de vaccinatieprogramma’s langzamerhand hun vruchten beginnen af te werpen en landen hun reisrestricties versoepelen of intrekken. ‘In Nederland en Europa lijken we hiermee een kantelpunt bereikt te hebben en zien we de boekingen gelukkig weer wat oplopen. Tegelijkertijd is de Covid-19-situatie nog steeds precair en blijven de ontwikkelingen in de wereld hoogst onzeker. We zijn er dus nog niet, er ligt nog een moeilijke weg voor KLM. We moeten ons blijvend aanpassen aan de wisselende marktomstandigheden. De vraag van passagiers is onvoorspelbaar en al helemaal op welke bestemmingen en op welk moment deze gaat toenemen.’

‘We zullen ons dus continu moeten aanpassen aan de steeds wisselende marktomstandigheden. Dat blijft vragen om ruimte en flexibiliteit van onze collega’s om snel in te kunnen spelen op de situatie. Daarom gaan wij met de cabinevakbonden op korte termijn afspraken maken hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we deze ruimte en flexibiliteit creëren’, aldus KLM.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk hier onze video's over de coronacrisis: