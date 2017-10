'Geen ontslag en vertrouwenspersoon na seksuele intimidatie'

Volgens de vereniging is het goed dat de actie #MeToo seksueel misbruik en seksueel geweld uit de taboesfeer haalt. Tegelijk toont de actie volgens de vereniging aan dat veel vrouwen decennialang op de werkplek ernstig hinder hebben ervaren van intimidatie en dat daar te weinig of geen aandacht voor geweest is.

Als onderdeel van de wet zouden de vertrouwenspersonen en de betrokken medewerkers ook bescherming moeten genieten tegenover de organisaties, zoals dat nu ook formeel is geregeld met klokkenluiders. Nu is het nog zo dat iemand die een klacht bij een vertrouwenspersoon neerlegt niet beschermd is tegen ontslag.

Ontslag

Een woordvoerder van LVV licht aan de hand van een voorbeeld toe waarom wetgeving nodig is. ,,Ik ken een kwestie waarbij een medewerkster van een organisatie bij een vertrouwenspersoon een klacht had geuit over seksuele intimidatie. Maar in dat geval betrof het een klacht gericht tegen de onderdirecteur. De top van het bedrijf besloot toen de vrouw te ontslaan en de vertrouwenspersoon aan te spreken op het in behandeling nemen van de klacht."

Vertrouwenspersonen vangen medewerkers op die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, waaronder ook pesten en discriminatie. De LVV schat dat van het totale aantal klachten ongeveer een kwart seksuele intimidatie betreft.

Op dit moment heeft nog maar zo'n 40 procent van de organisaties met vijftig of meer medewerkers een vertrouwenspersoon, schat de beroepsvereniging.