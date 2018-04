Geldproblemen? Jeroen Dijsselbloem biedt hulp

Wat is FiKks precies en waarom is het nodig?

,,In Nederland leven letterlijk miljoenen mensen met betalingsachterstanden. Dat zijn niet direct problematische schulden, maar kunnen het wel worden. Het gaat om een groot maatschappelijk probleem. FiKks helpt te voorkomen dat deze mensen echt in de problemen raken.’’

Hoe raakte u erbij betrokken?

net als iedereen Jeroen Dijsselbleom ,,Ik sprak Ron Steenkuijl van ADG dienstengroep. Die vertelde dat ADG steeds vaker verzoeken om loonbeslag krijgt omdat werknemers met schulden kampen. Een groot verborgen probleem in onze samenleving. Hij wilde er iets aan doen en was bezig met de ontwikkeling van deze app. Dat doet hij vanuit maatschappelijke betrokkenheid, niet alleen voor z’n eigen mensen, maar voor iedereen, samen met andere bedrijven en instellingen. Ik wil me er graag voor inzetten, daarom ben ik buddy geworden.’’

Hoe werkt FiKks in praktijk?

,,De app is ontwikkeld met hulp van diverse experts en werkt in drie fases. In de ­eerste voer je alle gegevens in. Zo krijg je overzicht van inkomsten en uitgaven. In de tweede fase krijg je inzicht. Hoe sta je ervoor en wat kun je doen? In de derde fase kun je actie ondernemen. Voor de persoon die aan mij is gekoppeld, kijk ik bijvoorbeeld of hij zorgtoeslag kan krijgen.’’

Kan iedereen buddy worden?

,,Ja, dat kan. Alle buddy’s krijgen een training, want je moet wel goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden. Ik heb één persoon onder mijn hoede, dat is voor mij voldoende.

Wie is uw hulpvrager?

,,Iemand met belastingschulden. Ik heb hem één keer ontmoet. Dat hoeft niet, maar dat vonden we allebei prettig. Hij heeft me zijn verhaal verteld en we hebben besproken wat we gaan doen. Hij heeft zijn gegevens ingevuld in de app. Ik mis nog een paar zaken. Lokale belastingen bijvoorbeeld, die komen altijd terug. Als die zijn ingevuld kunnen we aan de slag. De belastingschulden zijn complex, dus de problemen zijn niet supersnel opgelost. Mogelijk heeft hij recht op toeslagen, want hij heeft een gezin. Dat wil ik goed uitzoeken.’’

Wat heeft u aan geldzorgen in ons land gezien toen u minister was?

,,Tijdens de crisis is de armoede in ons land enorm toegenomen. Ook voor die tijd steeg het aantal mensen met schulden al, onder meer doordat ze online en op krediet makkelijker geld uitgeven zonder goed de gevolgen te beseffen.

Verder merkte ik dat mensen belastingen en regelingen ingewikkeld vinden. We zijn in Den Haag te veel bezig met beleid maken en fraude tegengaan en hebben onvoldoende opgelet of mensen de regels ook echt begrijpen.’’

Heeft u zelf ervaring met een krappe beurs?

,,Nou, als student had ik het niet breed, eigenlijk net als alle studenten. Ik heb altijd bijbaantjes gehad. Daarmee verdiende ik genoeg om rond te komen.’’

Als minister en voorzitter van de eurogroep ging u over grote budgetten. Is dat te vergelijken met een huishoudboekje op orde houden?

,,Dat is natuurlijk onvergelijkbaar. De rijksbegroting en persoonlijke ­financiën zijn twee ­totaal verschillende ­dingen. Maar ik heb thuis ook gewoon een huishoudboekje, net als iedereen. Ik herken de inkomsten en uitgaven die mensen hebben en kan op die manier advies geven.’’

Waar zouden we op ­moeten letten?

,,Mensen lenen op dit moment veel geld. De rente is laag, geld krijgen lijkt bijna gratis. Ook wordt het spaarpotje snel opgemaakt, want de rente op de spaarrekening is vrijwel nihil. Daar wil ik mensen voor waarschuwen. De rente zal niet altijd laag blijven, ­leningen worden dan weer duurder. Het is zeker handig om spaargeld achter de hand te houden voor tegenvallers. Als je iets niet kunt betalen, leggen ­instanties soms hoge ­boetes op en kun je in de problemen komen.’’