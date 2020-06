‘Genemuiden moet de tapijthotspot van Europa blijven’

Dat Betap een grote speler is, wordt meteen duidelijk als de enorme fabriekshal opdoemt. Deze locatie alleen al, gevestigd aan De Blokmat, is 90.000 vierkante meter groot. In totaal beschikt het bedrijf over een vloeroppervlakte van ruim 150.000 vierkante meter. Betap produceert hier 40 miljoen vierkante meter getuft en 30 miljoen vierkante meter van non-woven tapijt. Daarvan is 90 procent bedoeld voor de export, en 35 procent van de totale export gaat naar het Verenigd Koninkrijk. De coronacrisis brengt het bedrijf in het nauw, maar de naderende Brexit werpt zo mogelijk een nog veel grotere schaduw over de toekomst van het familiebedrijf.