‘Gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen enorm’

IMF: schade wereldeco­no­mie door corona ruim 12.000 miljard dollar

24 juni Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) denkt dat de wereldwijde economische schade door de coronacrisis in 2020 en 2021 zal uitkomen op in totaal meer dan 12.000 miljard dollar. Dat schrijft IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath in een rapport over de gevolgen van wat zij de ‘Great Lockdown’ noemt.