Gewipte Nissan-baas weer achter de tralies? 'Nieuwe aanklacht tegen Ghosn’

video Maïs, mobieltjes en de lijkwade van Jezus; Avantes licht ze door

2 april De allernieuwste mobieltjes die in Silicon Valley klaar liggen voor wereldwijde klanten zijn er mee doorgelicht en zelfs de lijkwade van Jezus in Turijn is er mee onderzocht. Licht is het toverwoord in de precisieapparatuur van het Apeldoornse bedrijf Avantes, die steeds meer toepassingen krijgt. Het wachten is nog slechts op een waarschuwing vanuit een lantaarnpaal dat de luchtvervuiling op straat nu zo hoog is dat de stadsbus moeten worden omgeleid...