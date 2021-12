Gratis gehaktballen en baangarantie voor vrachtwagenchauffeurs: ‘Dikke spierballen heb je echt niet nodig’

Ugchelen heeft met vestiging van meestersla­ger weer vet op de botten: ‘Ik wil de beste van Nederland zijn’

Vorstelijke stukken cote de boeuf en entrecote hangen al te rijpen, klaar om voor de feestdagen te worden geportioneerd. Terwijl het aantal vestigingen in Nederland ieder jaar terugloopt, heeft Ugchelen over een week weer een slagerij, in het pand waar tien jaar geleden de dorpsslager zijn deuren sloot. Diens opvolger barst van ambitie: Hans-Peter Spaans (34) is een van de tien Nederlanders met de titel meesterslager.

24 november