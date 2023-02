GreenMo maakt doorstart en GO Sharing knokt voor eigen toekomst: ‘Kan snel gaan’

Het failliete GreenMo, marktleider op het gebied van verhuur van elektrische fietsen en scooters en bekend van onder andere GO Sharing-scooters, maakt een doorstart. GO Sharing knokt ondertussen voor de eigen toekomst.

GreenMo werd eind januari failliet verklaard en als gevolg daarvan werden alle deelscooters en -fietsen van GO Sharing van de weg gehaald in dertien steden, waaronder Den Bosch, Tilburg, en Eindhoven. Beide bedrijven zitten in dezelfde holding en de voertuigen bleken onverzekerd te zijn.

Tot de klantenkring van GreenMo, gevestigd in het Gelderse Waardenburg, behoorden onder meer Thuisbezorgd, Domino’s Pizza, verschillende flitsbezorgers en de politie. In totaal rijden er door heel Europa 35.000 scooters van het bedrijf. Het bedrijf had tientallen miljoenen schuld, volgens curator Marc Udink die begin deze week al de verwachting uitsprak dat GreenMo een doorstart kon maken.

De verwachting komt nu uit. Een consortium van voormalige investeerders en managementleden maken met ondersteuning van Rabobank een doorstart. Hoeveel geld ermee gemoeid is, gaat Udink niet zeggen.

GO weer de weg op?

Komen de deelscooters van GO Sharing nu ook weer terug de weg op? Nee, nog niet. GO Sharing valt buiten de doorstart en is in surseance van betaling gegaan. Daarmee is niet gezegd dat de zaak failliet is, maar heeft het uitstel van betaling gekregen om een faillissement te voorkomen.

Udink is nu bewindvoerder van het bedrijf. ,,Het is onduidelijk wat ermee gaat gebeuren. We willen graag door met de zaak. De app, platform, merk en vooral de gifgroene kleur zijn onderdelen van het bedrijf die hartstikke herkenbaar zijn.”

Udink verwacht binnen veertien dagen meer duidelijkheid te hebben. ,,Het kan snel gaan. We gaan in gesprek met schuldeisers en hopen daar een akkoord mee te bereiken.”

