Griekenland op eigen benen met steun in de rug

KLM biedt 'meer service' met een steward minder per vlucht

21 juni KLM heeft nu officieel plannen gepresenteerd om het werken met minder mensen niet in de service merkbaar te laten zijn. Het zou zelfs 'betere service' opleveren. Bij intercontinentale vluchten betekent het echter nog altijd een steward minder per vliegtuig, waarmee vragen over de werkdruk rijzen. Is dit ambitieuze plan wel realistisch?