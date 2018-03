Groen licht voor overname Monsanto

Digitale landbouw

De overname zoals ze aanvankelijk was aangemeld, was volgens Vestager zeer schadelijk geweest. Boeren hadden te maken gekregen met een veel geringere productkeuze en hogere prijzen. Op veel terreinen – zoals de digitale landbouw – was ook de prikkel tot innovatie weggevallen. Na eerdere fusies in de sector (Dow/Dupont en ChemChina/Syngenta) was het aantal spelers toch al fors teruggelopen. Volgens de Vlaamse Groene Europarlementariër Bart Staes is de overname precies om die reden ‘slecht nieuws voor boeren, ons milieu en onze voedselveiligheid’. ,,De landbouwindustrie is al veel te ver geconcentreerd, met een klein handjevol megabedrijven dat onze voedselproductie in een wurggreep houdt. Het is hoog tijd dat Brussel kleine boeren te hulp snelt en hen ondersteunt in duurzame en niet van chemische producten afhankelijke landbouw.”