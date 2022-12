Grondlegger Jumbo Supermarkten Karel van Eerd (84) overleden

De familie Van Eerd laat weten in een statement: ,,Karel, ons pa, was voor ons een fantastische man en vader, een echte familieman. We gaan hem enorm missen. Niet alleen binnen de familie, maar ook binnen ons familiebedrijf.”

Van Eerd werd in 1938 geboren en begon in 1957 als 18-jarige in de groothandel die zijn oudoom in 1921 was begonnen. Zes jaar later kwam er een eerste supermarkt en in 1979 nam Karel de zaak officieel over van zijn vader. Vanaf begin jaren tachtig werd de naam Jumbo gebruikt.