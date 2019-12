Grootgrutter Jumbo neemt in grote steden zeventien HEMA-winkels over

Beide bedrijven kondigden in november al aan dat ze zouden gaan samenwerken . Toen waren alle details evenwel nog niet uitgewerkt. De HEMA-filialen die overgaan naar Jumbo worden omgebouwd tot Jumbo-supermarkt. Het hele proces zal waarschijnlijk enkele jaren in beslag nemen. ,,De samenwerking komt voort uit de gedachte dat het aanbod van beide bedrijven elkaar goed aanvult. Ook een gezamenlijk sponsorschap van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo-Visma was onderwerp van de gesprekken tussen Jumbo en HEMA, aldus beide bedrijven in een verklaring in november.

Sponsor Jumbo-Visma

HEMA wordt door de samenwerking de komende vier jaar co-sponsor van de wielerploeg WorldTour-team Jumbo-Visma, waar Tom Dumoulin voor rijdt. HEMA zal ook de schaatsploeg van Jumbo-Visma gaan sponsoren. ,,We zijn hier ontzettend blij mee”, reageerde Jumbo-Visma-teammanager Richard Plugge in een persbericht. ,,Wielrennen en schaatsen zijn vooraanstaande sporten in Nederland. Net als wij is HEMA oer-Hollands, met internationale vertakkingen en zichtbaarheid. De langlopende contracten van onze andere sponsoren hebben grote aantrekkingskracht. We zijn een stabiele factor waar een groot en gerenommeerd bedrijf als HEMA zich graag mee identificeert.”

Omvangrijke schuld

Jumbo wil graag groeien in de grote steden. En in de stadscentra daarvan is het normaal lastig om locaties te vinden, vandaar dat dit een interessante deal is voor de super. HEMA kan de opbrengst van de panden goed gebruiken bij het terugdringen van zijn omvangrijke schuld.



Die schuld van ruim 700 miljoen euro drukt al erg lang op de resultaten van het bedrijf. De ketens hebben geen financiële bedragen naar buiten gebracht. De samenwerking die Hema eerder aankondigde met Albert Heijn is van de baan. Er zou een proefwinkel worden geopend, maar in de praktijk is dit nooit van de grond gekomen.