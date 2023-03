‘Grootste deel webshops is gestopt met accepteren Bitcoin als betaalmiddel’

Bitcoin is de bekendste en meest verhandelde cryptomunt. Wereldwijd neemt de druk van toezichthouders op de cryptobranche toe. De Securities and Exchange Commission (SEC), de waakhond voor beurshandel in de VS, vindt al langer dat veel digitale munten eigenlijk effecten zijn, zoals aandelen of obligaties. Daarmee zou de regelgeving rond crypto’s strenger worden waardoor ze moeilijker verhandelbaar worden.