Grootste stijging consumentenprijzen in vijf jaar

PostNL houdt last van krimp postmarkt: 1 miljoen euro verlies

6 augustus PostNL heeft in het tweede kwartaal verlies geleden. Het bedrijf heeft nog altijd veel last van de krimp op de postmarkt en er werden minder kosten bespaard dan voorzien. ,,Vanwege het tempo waarmee de postvolumes dalen, is snel politiek ingrijpen nodig om consolidatie mogelijk te maken'', zo waarschuwt topvrouw Herna Verhagen in een toelichting.