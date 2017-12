Grote zorgen om aanvullende zorgverzekering

De ontwikkeling brengt zorgverzekeraars in een lastig parket. Enerzijds willen ze goede zorg leveren, anderzijds waarschuwt DNB voor de financiële positie van de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zetten nu al een deel van hun reserves in om de premies niet te veel te laten stijgen. Maar de buffers worden steeds kleiner. Verliezen op aanvullende verzekeringen kunnen de zorgverzekeraars op een gegeven moment niet meer opvangen.



Maar volgens een woordvoerder van VGZ, goed voor ongeveer een kwart van de markt, is er geen acuut probleem. ,,Wij zien ook dat mensen zich vooral aanvullend verzekeren als ze verwachten dat ze de extra zorg nodig hebben, maar eigenlijk gaat dat altijd al zo. Het is op zich ook goed dat mensen zich extra verzekeren als ze de zorg nodig hebben.’’ Op termijn ziet VGZ het probleem wel. ,,De kosten voor aanvullende verzekeringen stijgen, dus er moet op termijn wel iets gebeuren.’’



Zorgverzekeraar Menzis is iets pessimistischer. ,,Je ziet nu al een uitholling bij de aanvullende verzekering. De pakketten worden uitgekleed of de premie stijgt’’, zegt een woordvoerder. Menzis maakt zich ook druk om de positie van chronisch zieken. ,,Voor hen moet de zorg betaalbaar blijven.’’